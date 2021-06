Gewerkschaften : Gewerkschaft fordert mehr Geld für systemrelevante Berufe

Zur Bundestagswahl im September erwarten Gewerkschafterinnen im Norden von den Parteien eindeutige Vorschläge zur geschlechtergerechten Überwindung der Pandemie.

Hamburg | Dazu seien eine bessere Bezahlung und mehr Anerkennung für Frauen im Einzelhandel, in der Pflege, im Reinigungsgewerbe und den Erziehungsberufen notwendig, forderten sie anlässlich einer Frauenkonferenz des DGB Nord am Sonnabend in Lübeck. In einer Resolution fordern die Delegierten der acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften nach Angaben der Veranstalter...

