Polizei : Gewerkschaft gegen Umwidmung von 150 Polizei-Stellen in MV

von dpa

09. April 2018, 17:02 Uhr

Die Gewerkschaft der Polizei hat an die Landesregierung appelliert, die im Koalitionsvertrag geplante Verschiebung von 150 Stellen der Polizei in die Fläche nicht umzusetzen. Die Vereinbarung erwecke den Eindruck, die Landespolizei habe irgendwo stille Reserven, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Christian Schumacher, am Montag in Schwerin. Dies sei nicht der Fall. «Fakt ist, personell steht der Polizei das Wasser bis Oberkante Unterlippe und das ist nicht nur den Fachleuten, sondern auch und insbesondere der Politik bekannt.» Es gebe keine Reserven bei der Landespolizei.