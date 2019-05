Kriminalität : Gewerkschaft NGG: Mehr Kontrollen in Hotels und Gaststätten

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert intensivere Zollkontrollen in der Gastronomie und Hotellerie Mecklenburg-Vorpommerns. Es gehe vor allem um Verstöße gegen die Mindestlohnzahlung, teilte die NGG vor einer Anhörung am Montag im Bundestag über neue Kompetenzen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit. Im Vorjahr seien im Land 1723 Arbeitgeber auf Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung überprüft worden, darunter 285 Betriebe des Gastgewerbes. Dabei deckten die Zöllner in jedem elften Betrieb (9 Prozent) einen Mindestlohnverstoß auf, teilte die Gewerkschaft unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion mit.

von dpa

06. Mai 2019, 06:39 Uhr

Im Schnitt aller Branchen in Mecklenburg-Vorpommern habe die Quote der Mindestlohn-Tricksereien 4,9 Prozent betragen. «Die Zahlen zeigen, dass noch immer zu viele Gastronomen und Hoteliers den gesetzlichen Mindestlohn unterlaufen - und das vier Jahre nach seiner Einführung», sagte NGG-Vorsitzender Guido Zeitler. Allerdings habe der Zoll lediglich fünf Prozent aller Hotels, Pensionen und Gaststätten kontrolliert.

Zeitler begrüßte das Vorhaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Schwarzarbeit künftig mit mehr als 10 000 statt wie bisher 7900 Kontrolleuren zu bekämpfen. Das müsse aber vor allem zu einer höheren Kontrolldichte führen, sagte er. Bundesweit leitete der Zoll im Vorjahr nach 1527 Schwerpunktkontrollen in Gastronomie und Hotellerie 915 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 373 Strafverfahren ein. Das ist eine Quote von 84 Prozent.