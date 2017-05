Prozesse : Gewinnspiele manipuliert: BGH prüft Urteil

Mit manipulierten Gewinnspielen erschlich sich ein Rostocker Radiomoderator Zehntausende Euro - heute beschäftigt sein Fall den Bundesgerichtshof (BGH). Der Mann wehrt sich mit seiner Revision in Karlsruhe gegen seine Verurteilung zu einer Gesamtstrafe von fünf Jahren Haft wegen Betrugs und Bankrotts. Im Prozess am Landgericht Rostock hatte er gestanden, seinen früheren Sender Ostseewelle Hitradio MV zwischen 2008 und 2010 mit einem Komplizen um insgesamt 72 500 Euro betrogen zu haben. Die beiden ließen bei den Spielen in der «Morgenshow» Leute aus ihrem Bekanntenkreis gewinnen. Diese bekamen einen Teil der Summe, aber das meiste steckten sich die Männer selbst ein. Das Urteil wird am Nachmittag oder erst zu einem späteren Termin verkündet. (Az. 2 StR 489/16)

erstellt am 31.Mai.2017 | 00:38 Uhr