Wetter : Gewitter an Seenplatte: Blitz trifft Scheune

von dpa

02. August 2018, 07:36 Uhr

Beim Durchzug einer Gewitterfront hat ein Blitz in eine Scheune in Schwarz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eingeschlagen. Er setzte diese in der Nacht zu Donnerstag in Brand und die gesamte Elektroanlage eines Gehöftes im Ortsteil Langenschlage außer Gefecht, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Die Gewitterfront zog über mehrere Stunden hinweg über den Norden Brandenburgs und die Kreise Ludwigslust-Parchim und Seenplatte im Süden Mecklenburgs hinweg. Weitere Schäden seien bisher nicht gemeldet worden, hieß es.