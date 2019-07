Wetter : Gewitter: Straße bei Feldberg kurz blockiert

Ein kräftiges Gewitter mit Hagel hat am Montag bei Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) etliche Bäume umstürzen lassen und so den Verkehr zur Bundesstraße 198 kurz lahmgelegt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und konnten die betroffenen Bäume - zum größten Teil Kastanien - und abgebrochene Äste innerhalb von 90 Minuten von der Landesstraße 34 nach Möllenbeck räumen, wie die Rettungsleitstelle mitteilte. Verletzt wurde zunächst niemand, auch Schäden an Fahrzeugen wurden zunächst nicht gemeldet.

von dpa

29. Juli 2019, 15:21 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst hatte im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern vor Gewittern mit starkem Regen und teilweise auch Hagelschauern gewarnt. Fast zeitgleich kam es zu einem Schuppenbrand auf einem Grundstück in Kleeth bei Neubrandenburg, der von einem Blitzeinschlag herrühren sollte. Auch hier wurde niemand verletzt.