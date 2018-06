Wetter : Gewitterfront überquert Mecklenburg-Vorpommern

Nur lokale Güsse statt des erhofften Landregens: Die am Sonntagnachmittag über Mecklenburg-Vorpommern gezogene Gewitterfront hat die unter der Trockenheit leidenden Bauern enttäuscht und nur örtlich begrenzten Starkregen gebracht. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, kam es vor allem in Gemeinden südlich und östlich von Schwerin zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Gut ein Dutzend Mal hätten Feuerwehren deshalb ausrücken müssen.

von dpa

10. Juni 2018, 18:46 Uhr

Auch Autofahrer wurden von den plötzlichen Gewittergüssen überrascht. Laut Polizei verlor auf der A24 bei Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein 34-Jähriger bei Starkregen die Kontrolle über seinen Transporter, geriet ins Schleudern und fuhr gegen die Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug habe sich überschlagen, sei aber wieder auf den Rädern gelandet. Die fünf Insassen kamen nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen davon.

Auf der A19 bei Linstow (Landkreis Rostock) kam ein 35-jähriger Autofahrer infolge der Fahrbahnverhältnisse mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab. Er und seine Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt. Ebenfalls glimpflich seien zwei witterungsbedingte Unfälle auf der A20 bei Sanitz ((Landkreis Rostock) ausgegangen, teilte das Polizeipräsidium in Rostock weiter mit.

In Laage südlich von Rostock schlug der Blitz in einen Schuppen ein, der daraufhin in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf das benachbarte Wohnhaus übergriff. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags nicht zu Hause.