Schiffbau : Glawe bei Genting in Hongkong: Büro in Hanoi eröffnet

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will sich auf seiner mehrtägigen Asienreise am Freitag in Hongkong mit Vertretern des Konzerns Genting treffen. Mecklenburg-Vorpommern sei für Genting ein wichtiger strategischer Schiffbaustandort, sagte Glawe im Vorfeld. Für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern hätten sich durch das Engagement von Genting neue Chancen aufgetan. Genting hat 2016 die Werften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund übernommen und auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen neu ausgerichtet. Genting Hongkong ist ein Freizeit-, Unterhaltungs- und Beherbergungskonzern mit Kreuzfahrtreedereien und Werften.

von dpa

31. Oktober 2019, 13:10 Uhr

Am Mittwoch hatte Glawe gemeinsam mit Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph in Vietnam ein Kontaktbüro für Fachkräfte und Investitionen in Hanoi eröffnet. Es soll der Anlaufpunkt des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden und auch für Unternehmen aus dem Land da sein, die Arbeitskräfte aus dem vietnamesischen, laotischen oder kambodschanischen Markt suchen. Zudem soll es bei Fort- und Weiterbildung sowie bei der Ausbildung von Vietnamesen für den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern tätig sein. «Wir wollen mit Berufen der Pflege, der Hotellerie und der Gastronomie beginnen. Wir haben hervorragende Perspektiven für eine Ausbildung oder Berufstätigkeit in Mecklenburg-Vorpommern», sagte Glawe.

In Vietnam war seit Montag eine 25-köpfige Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern zu Gast. Ihr gehörten unter anderem Vertreter von Hochschulen, heimischen Unternehmen und dem Unternehmerverband Vorpommern an, außerdem Vertreter des Landtags, der Biocon Valley GmbH und der IHK zu Schwerin.