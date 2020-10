Regierung : Glawe: Bund stimmt Überbrückungshilfe für MV Werften zu

Der Bund hat der vorzeitigen Teilauszahlung von 193 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds an die MV Werften zugestimmt. Die Konditionen für einen Überbrückungskredit seien abschließend verhandelt worden, teilte das Wirtschaftsministerium in Schwerin am späten Montagabend mit. «Wir sind einen deutlichen Schritt vorangekommen. Der Rettungsschirm des Bundes hat sich für die MV Werften geöffnet», sagte Minister Harry Glawe (CDU).

von dpa

06. Oktober 2020, 10:16 Uhr