Handwerk : Glawe ermuntert zu Digitalisierung im Handwerk

Ludwigslust (dpa/mv) - Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat an Mittelständler und Handwerker in Mecklenburg-Vorpommern appelliert, den technologischen Wandel für die Erschließung neuer Geschäftsfelder zu nutzen. Viele Unternehmen würden sich schon den veränderten Wettbewerbsbedingungen in kreativer Weise stellen, sagte der Minister am Mittwoch anlässlich einer Informationstour im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

20. Februar 2019, 10:48 Uhr

Als Beispiel nannte er das Familienunternehmen SME Stahl- und Metallbau Ehbrecht GmbH & Co. KG in Dömitz. Gemeinsam mit einer sächsischen Partnerfirma fertige das Unternehmen eine Speicheranlage für Wärme- und Kälteregulierung. «Um die Anforderungen an Energieeffizienz bei Gebäuden zu steigern, ist die neue Technologie zur Energiebereitstellung entstanden. Jetzt gilt es, die Innovation erfolgreich in den Markt zu bringen», erklärte Glawe.

Firmen wie Dachdeckerei Henry Huber in Neustadt-Glewe zeigten, wie moderne Informations- und Kommunikationstechnologien auch in traditionelle Handwerksberufe erfolgreich Einzug hielten. «Digitales Baustellen- und Dokumentationsmanagement sowie der Einsatz von Drohnen sind bei Dachdeckermeister Henry Huber eine Selbstverständlichkeit», konstatierte Glawe. Das Unternehmen biete alle Leistungen einer Dachdeckerei in Kombination mit Photovoltaikanlagen sowie Gebäudeenergieberatung.

Laut Ministerium zählt das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern derzeit etwa 20 200 Betriebe mit gut 112 000 beschäftigen. Mit einem Umsatz von jährlich neun Milliarden Euro trage das Handwerk etwa 10 Prozent zur Bruttowertschöpfung des Landes bei.