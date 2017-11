Gesundheit : Glawe fordert Ärzte zur Mitarbeit bei Krebsregister auf

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

18.Nov.2017

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat die Ärzte zur Mitarbeit beim Aufbau eines klinischen Krebsregisters aufgefordert. «Für die onkologische Forschung braucht es Daten, die umfassend, vollständig, verlässlich und gut vergleichbar sind, um sie fachkundig auszuwerten und den am Behandlungsprozess Beteiligten zur Verfügung zu stellen», sagte Glawe am Samstag bei einer Krebskonferenz für Patienten, Angehörige und Selbsthilfegruppen in Rostock. Das Land sei bei der Umsetzung des Registers inzwischen weit voran geschritten. «Wichtig dabei ist, dass alle beteiligten Akteure weiterhin an einem Strang ziehen.» Pro Jahr werden in Mecklenburg-Vorpommern rund 11 000 neue Krebserkrankungen gemeldet.

Offene Krebskonferenz