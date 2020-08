Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat sich für eine Öffnung des Tagestourismus in Mecklenburg-Vorpommern zum 1. September ausgesprochen. «Das Ziel von mir als Wirtschaftsminister ist es, dass wir am 1. September die Öffnung hinkriegen, dass Tagestouristen dann auch nach Mecklenburg-Vorpommern kommen», sagte Glawe am Montag in Schwerin.

von dpa

24. August 2020, 16:22 Uhr