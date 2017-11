Wirtschaftspolitik : Glawe: Gesundheitswirtschaft weiter forcieren

Bad Saarow/Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern muss nach Ansicht von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) stärker auf Forschung und Entwicklung im Bereiche der Gesundheitswirtschaft setzen. «Sie ist ein Schlüsselbereich, um zu mehr zukunftsfähigen und innovativen Arbeitsplätzen sowie mehr Wertschöpfung im Land zu kommen», sagte Glawe am Donnerstag beim ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow (Brandenburg). Sie sei schon heute Jobmotor und Wirtschaftsfaktor für das Land. «Der medizinisch-technische Fortschritt, das steigende Gesundheitsbewusstsein und die Digitalisierung treiben die Veränderungen in rasanter Weise weiter», betonte Glawe.