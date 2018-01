Landtag : Glawe kündigt Investitionen nach Urlauberrückgang an

Vielfältige Angebote, gute Erreichbarkeit und motivierte Mitarbeiter sind nach Überzeugung von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) Schlüsselfaktoren für die Zukunft des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Der leichte Besucherrückgang im Vorjahr zeige, dass sich die Branche nicht auf früheren Erfolgen ausruhen dürfe und weiter engagiert um Gäste werben müsse. «Wir brauchen mehr Angebote zur Saisonverlängerung», sagte Glawe am Donnerstag im Schweriner Landtag. Zudem forderte er bessere Bahnverbindungen in touristische Zentren.

von dpa

25. Januar 2018, 13:10 Uhr

Der Minister kündigte weitere Investitionen in die touristische Infrastruktur an. Zudem würden mit 50 Millionen Euro an staatlichen Zuschüssen auch Hotelneubauten gefördert. Die Unternehmen planten 34 Projekte im Umfang von rund 350 Millionen Euro. Der Linken-Abgeordnete Hennig Foerster rief die Landesregierung auf, sich «aus dem gemütlichen Ohrensessel zu erheben» und endlich das längst überfällige Tourismuskonzept für das Land vorzulegen.

Glawe erneuerte seinen Appell an Hoteliers und Gastronomen, ihren Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit für hohe Motivation zu sorgen. Dazu gehörten ganzjährige Beschäftigung, Familienfreundlichkeit und Aufstiegsmöglichkeiten. «Und natürlich müssen auch die Löhne steigen», sagte Glawe.

Nach seinen Angaben sind landesweit fast 170 000 Menschen im Tourismus und angeschlossenen Bereichen beschäftigt. Die Wertschöpfung liege bei 4,1 Milliarden Euro und mache zwölf Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Mecklenburg-Vorpommern aus. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil höher.