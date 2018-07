Wirtschaft : Glawe mahnt enge Kooperation von Forschung und Wirtschaft an

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat sich am Rostocker Leibniz-Institut für Katalyse (Likat) über aktuelle Forschungsvorhaben informiert und eine engere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft im Land angemahnt. «Entscheidend ist, dass Wirtschaft und Wissenschaft [...] eng zusammenarbeiten, um gemeinsam praxisrelevante Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die aus unserem Land heraus vermarktet werden können», sagte Glawe am Montag. Die Wissenschaftler im Likat betreiben Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Katalyse, also der Beschleunigung chemischer Prozesse.

von dpa

09. Juli 2018, 17:31 Uhr

Bis 2021 soll das Likat ein weiteres Gebäude bekommen, in dem neue Verfahren zur Gewinnung von Kohlenstoff aus sauberen, regenerativen Energiequellen entwickelt werden sollen. Auch Prototypen sollen dort entstehen. «Wichtig ist, dass die Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung hin zur industriellen Anwendung konsequent ausgebaut wird, um marktfähige Produkte, Technologien und Dienstleistungen zu entwickeln», sagte Glawe.