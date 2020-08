Landtag : Glawe: Maritime Wirtschaft als Kernstück in MV erhalten

Für die Rettung der MV Werften mit ihren mehr als 3000 Beschäftigten setzt die Landesregierung in Schwerin weiter auf den Rettungsschirm des Bundes. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin sagte, liegen die erforderlichen Gutachten zu den Perspektiven des Schiffbaus in Entwürfen vor. Darin sei als Option auch eine stille Beteiligung von Bund und Land bis 2026 aufgeführt. «Das heißt nicht VEB Glawe oder VEB Werften», sagte Glawe und machte damit deutlich, dass auch künftig die Hauptverantwortung beim asiatischen Mutterkonzern Genting mit Sitz in Hongkong liege.

von dpa

27. August 2020, 13:23 Uhr