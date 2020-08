Schiffbau : Glawe sieht Möglichkeit für Staatsbeteiligung an MV-Werften

Für die Rettung der zum asiatischen Genting-Konzern gehörenden MV-Werften zieht Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe auch eine staatliche Beteiligung in Betracht. «Wenn der Rettungsschirm des Bundes erreicht werden soll, brauchen wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und dann gibt es die Möglichkeit der stillen Beteiligung durch den Staat. Darüber wird in den nächsten Tagen und Wochen zu sprechen sein», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Schwerin. Nach seinen Angaben werden dazu in Kürze auch Vertreter der Genting-Geschäftsführung aus Hongkong in Deutschland erwartet.

von dpa

26. August 2020, 14:04 Uhr