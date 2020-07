Metallindustrie : Glawe stellt Landeshilfe für Gießerei in Aussicht

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat der angeschlagenen Eisengießerei Torgelow (EGT) GmbH Landeshilfe in Aussicht gestellt und zu einem «Runden Tisch» geladen. Daran sollten die Gläubiger und auch die großen Auftraggeber wie Siemens teilnehmen, sagte Glawe nach Beratung mit der EGT-Geschäftsführung am Donnerstag in Torgelow (Vorpommern-Greifswald). Am Montag hatte die Gießerei Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Das sei auch eine Chance, sich neu aufzustellen, sagte Glawe. Möglich sei eine Landesbürgschaft oder Kredite. Die Gießerei hat 320 Mitarbeiter und gilt als wichtiger industrieller Kern im Osten des Landes, die Produktion läuft zunächst weiter. In drei Monaten soll ein Sanierungskonzept stehen.

von dpa

16. Juli 2020, 14:20 Uhr