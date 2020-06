Gesundheit : Glawe: Vor Reiseantritt über Corona-Auflagen informieren

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat Urlauber aufgefordert, sich vor einem Reiseantritt über die geltenden Aufenthaltsbedingungen in den touristischen Regionen zu informieren. Laut Landesverordnung ist eine Einreise nach Mecklenburg-Vorpommern für Personen nicht gestattet, die aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt kommen, wo in den vergangenen sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner höher als 50 war. Ausnahmen gelten für Menschen, die über ein ärztliches Zeugnis (Corona-Test) verfügen, das belegt, dass keine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. «Der Test darf höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden sein», sagte Glawe am Mittwoch.

von dpa

24. Juni 2020, 17:23 Uhr

Eine Absonderung in der Beherbergungsstätte und eine nachträgliche Testung seien explizit nicht gestattet. Wer aus einem Gebiet kommt, das während des Urlaubs in Mecklenburg-Vorpommern zum Risikogebiet wird, kann dagegen bleiben. Glawe zufolge gibt es Signale, dass sich die Gesundheitsminister der Küstenländer auf eine einheitliche Strategie einigen, nachdem in einer Schaltkonferenz am Mittwoch eine bundesweite Regelung nicht gefunden wurde.

Nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen Touristen aus anderen Bundesländern weiterhin nur einreisen, wenn sie eine verbindliche Buchung für mindestens eine Übernachtung nachweisen können.