Schiffbau : Glawe: Zeitplan für Werftenbürgschaften steht

Die Entscheidung über die Bürgschaften für den Bau der Global-Class-Schiffe auf den MV-Werften fällt nach Meinung von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in wenigen Wochen. Dafür gebe es bei Land und Bund bereits einen Zeitplan, sagte er am Freitag in Warnemünde. Es gehe um Bürgschaften in Höhe von 750 Millionen Euro, jeweils 375 Millionen Euro von Land und Bund. «Die Finanzierung steht aus unserer Sicht. Die Global-Class-Schiffe und alle anderen Dinge, die wichtig sind für die Werften, sind bis 2023 gesichert.»

von dpa

01. März 2019, 14:27 Uhr

Am 22. März werde sich der Bürgschaftsausschuss damit befassen. Bis dahin seien alle notwendigen Stellungnahmen fertig. Am 28. März, spätestens am 4. April, werde die Entscheidung im Finanzausschuss des Landtags fallen. Der Bund werde sich im April im Haushaltsausschuss damit beschäftigen. «Wir haben uns in der letzten Woche mit dem Bund darauf verständigt, dass die Dinge laufen», sagte Glawe.

MV Werften habe inzwischen auch die diskutierten Finanzierungslücken geschlossen, dies hätten die Gespräche in Berlin gezeigt. Auch der Projektfinanzierer KfW Ipex habe angekündigt die Details zusammenzuschreiben.