Landtag : Glawe zur Werften-Rettung: „Es wird ein schwerer Gang“

Ungeachtet der weiter ausstehenden Gutachten zur Überlebensfähigkeit der Werften in Mecklenburg-Vorpmmern hält die Landesregierung am Erhalt der Schiffbaubetriebe in Wismar, Rostock und Stralsund fest.

Rostock | Das Land werde dafür alles tun, was wirtschaftlich und juristisch vertretbar ist, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin. Er kündigte für Ende kommender Woche entscheidende Gespräche mit dem Bund als Kreditbürgen und dem asiatischen Genting-Konzern als Werfteigner an. Ziel bleibe, die Werften in den Wirtsch...

