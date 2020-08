Kriminalität : Glut auf Polizist geworfen: Ermittlungen gegen Röbeler

Die Polizei in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) ermittelt nach einem Angriff auf Polizisten gegen einen 35 Jahre alten Mann. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, soll der Röbeler versucht haben, einem Beamten die Glut seiner Zigarette ins Gesicht zu schleudern. Der Polizist habe knapp noch ausweichen können. Als dem Mann bei dem Vorfall am Freitagabend danach Handschellen angelegt werden sollten, habe er um sich geschlagen. Schließlich konnte der 35-Jährige überwältigt und ins Revier mitgenommen werden, wo 1,45 Promille Atemalkohol festgestellt wurden.

von dpa

10. August 2020, 11:55 Uhr