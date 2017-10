Freizeit : Göhren lässt es funkeln: Rüganerin wird Bernsteinkönigin

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Das Ostseebad Göhren auf der Insel Rügen hat am Samstagabend eine neue Bernsteinkönigin gekürt. Die gebürtige Rüganerin Antonia Fritz wird nun für zwei Jahre als 14. Bernsteinkönigin das Ostseebad und die Insel auf Veranstaltungen und Messen repräsentieren. Einer Vorstellungsrunde folgten eine Präsentationsrunde mit Bernsteinschmuck und eine in festlicher Abendmode. «Ich spür nix mehr. Mein Herz klopft. Ich glaub, es hüpft gleich raus», sagte Fritz nach der Wahl. Seit 1997 wird in Göhren eine Bernsteinkönigin gewählt.