Kriminalität : Göttinnen-Skulptur beschädigt: Suche nach Arm-Dieben

Ein besonderer Vandalismus-Fall beschäftigt die Behörden in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte). Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch sagte, haben Unbekannte einer Skulptur einer griechischen Göttin am Schlossgarten einen Arm abgerissen. Der Vorfall soll sich bereits am Wochenende ereignet haben. Nach Angaben der Stadtverwaltung wäre es der erste derartige Fall im Umfeld des barocken Schlossparks.

von dpa

06. März 2019, 08:46 Uhr

Die Skulptur «Hera» gehört zu einer ganzen Reihe von weißen Figuren, die entlang der Auffahrt zum ehemaligen großherzoglichen Schloss auf Fundamenten stehen. Der reine Materialschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.