Golf : Golf-Legende Bernhard Langer schlägt wieder in Vorbeck ab

von dpa

14. Februar 2019, 13:03 Uhr

Golf-Legende Bernhard Langer schlägt wieder in Mecklenburg-Vorpommern ab. Der 61-Jährige habe seine erneute Teilnahme an den Golf Senior Open in Vorbeck bei Schwerin zugesagt, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. «Vor heimischem Publikum zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Als WINSTONgolf-Botschafter würde ich natürlich gerne mal die WINSTONgolf Senior Open gewinnen», sagte Langer. Er wurde 2016 Dritter, 2014 war der Top-Akteur aus Anhausen Zweiter und 2012 landete er auf Rang acht bei dem Event der European Senior Tour.