Verteidigung : «Gorch Fock» wird für bis zu 135 Millionen Euro saniert

Das Segelschulschiff «Gorch Fock» wird repariert und saniert. Die Kosten für die Instandsetzung würden bis zu 135 Millionen Euro betragen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) habe die Minister der großen Koalition am Morgen darüber informiert. Zuvor hatte der Sender NDR Info darüber berichtet. Nach deutlich gestiegenen Reparaturkosten war zuletzt auch über eine Stilllegung des Schiffes und einen Neubau diskutiert worden.

von dpa

20. März 2018, 12:26 Uhr

Den Auftrag für die Instandsetzung der «Gorch Fock» hatte die Elsflether Werft in Niedersachsen erhalten, die aber ein Dock in Bremerhaven nutzt. Bei einer Überprüfung waren gravierende Mängel an dem Schiff zutage getreten. Nach Informationen von NDR Info soll die Außenhaut weitgehend erneuert und Ober- und Zwischendeck sollen ersetzt werden. Außerdem wird der Antriebsmotor ausgebaut und überholt.

Der Kommandant der «Gorch Fock», Nils Brandt, zeigte sich erleichtert: «Nach langer Zeit der Flaute ist wieder Wind zu spüren und das tut gut, denn die «Gorch Fock» erfüllt einen ganz wesentlichen Auftrag zur Ausbildung unseres Nachwuchses», sagte er dem Sender.