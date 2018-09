Notfälle : Granate bei Feldarbeiten nahe Schildetal gefunden

von dpa

Bei Feldarbeiten ist in der Nähe von Schildetal in Nordwestmecklenburg eine Granate gefunden worden. Nach Angaben des Munitionsbergungsdienstes handelte es sich bei dem Fund im Bereich des Windparks Badow um eine amerikanische Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie war etwa 60 Zentimeter lang und wog fast fünf Kilogramm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach einer ersten Einschätzung war sie zwar mit Munition gefüllt und mit einem Zünder versehen, konnte jedoch transportfähig gemacht werden, so dass sie nicht vor Ort gesprengt werden musste.