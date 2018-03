Gastgewerbe : Grand Hotel Heiligendamm bekommt neuen Leiter

Das Grand Hotel in Heiligendamm bekommt einen neuen Direktor. Thilo Mühl werde bereits von April an die Nachfolge von Thomas Peruzzo übernehmen, der das Unternehmen nach drei Jahren verlasse, teilte das Hotel am Montag mit. Zur beruflichen Zukunft Peruzzos könne aber noch nichts gesagt werden.

von dpa

12. März 2018, 14:52 Uhr

Nachfolger Mühl war den Angaben zufolge acht Jahre Hoteldirektor im Schloßgut Groß Schwansee in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) und ist Vorstandsmitglied des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Zuvor habe er an Stationen in Berlin, auf Rügen und Bad Lauterbach gearbeitet.

In seiner neuen Funktion übernimmt er die Verantwortung für die sechs Gebäude des Grand Hotels mit 181 Zimmern und Suiten sowie mehr als 200 Mitarbeiter. Es ist vor allem als ehemaliger Tagungsort des G8-Gipfels im Jahr 2007 bekannt.