Tourismus : Grand Hotel Heiligendamm braucht neuen Geschäftsführer

von dpa

12. März 2019, 17:18 Uhr

Das Grand Hotel Heiligendamm braucht einen neuen Geschäftsführer. Thilo Mühl, derzeit Geschäftsführender General Manager, werde das Hotel in der zweiten Jahreshälfte verlassen, teilte das Hotel am Dienstag mit. So sei es zu Beginn seiner Tätigkeit vor gut einem Jahr vereinbart worden. Mühl habe Strukturen im Haus verändert und so eine erhebliche Umsatz- und Auslastungssteigerung erreicht, hieß es. Gesucht werde nun ein Nachfolger, der das Haus langfristig führen solle.