Krankheiten : Grand Hotel Heiligendamm: «Das Jahr ist gelaufen»

Das Grand Hotel in Heiligendamm bereitet sich auf die Zeit ohne Hotelgäste vor. Bis Donnerstag hätten alle Gäste das Hotel verlassen, dann würden die Mitarbeiter in die Kurzarbeit gehen, sagte Hotelmanager Thies Bruhn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin Realist: Ich gehe davon aus, dass dieses Jahr im Endeffekt gelaufen ist.» Die Krise treffe das Hotel in einer Zeit des Aufschwungs. Als er das Hotel im vergangenen Mai übernommen habe, lag die Rendite bei sechs Prozent. «Wir haben uns hochgepuscht auf zehn Prozent», sagte Bruhn. Es gelte nun, den Schaden so gering wie möglich zu halten.

von dpa

17. März 2020, 14:08 Uhr

Wie Thies berichtete, sind mehr als 150 Gäste von der Schließung betroffen. Dies entspreche einer Belegung von rund 50 Prozent. «Wir haben viele loyale Stammgäste, die niedergeschlagen sind.»