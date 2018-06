Literatur : Greifswald erinnert mit Festwoche an Hans Fallada

von dpa

15. Juni 2018, 05:46 Uhr

Als Rudolf Ditzen wurde der Schriftsteller Hans Fallada am 21. Juli 1883 in Greifswald geboren. Die Universitäts- und Hansestadt begeht den 125. Geburtstag des Literaten mit einer Festwoche, die heute (18.00 Uhr) eröffnet werden sollte. Fallada verbrachte seine ersten fünf Lebensjahre in Greifswald. In der Festwoche soll die Zerrissenheit des weltweit bekannten Schriftstellers, der 1947 als 53-Jähriger infolge seines Morphinkonsums in Berlin starb, beleuchtet werden. «Wir nehmen das Jubiläum zum Anlass, um nicht nur den Schriftsteller Fallada vorzustellen, sondern auch den Menschen mit all seinen Höhen und Tiefen», sagte die Leiterin der Stadtbibliothek Anja Mirasch. Geplant sind inszenierte Lesungen, Vorträge, Filmvorführungen und eine Ausstellung.