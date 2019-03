Tourismus : Greifswald hält Tradition des Treidelns lebendig

von dpa

26. März 2019, 12:46 Uhr

Greifswald lässt die Tradition des Treidelns von Schiffen wieder aufleben. Jahrelang wurde der Treidelweg vom ehemaligen Stadthafen entlang des Flusses Ryck zur Dänischen Wiek im Greifswalder Bodden nur als Wander- und Radweg genutzt, wie Maik Wittenbecher von Greifswald Marketing am Dienstag sagte. 2015 war erstmals wieder ein Schiff mit Menschenkraft aus dem heutigen Museumshafen gezogen worden. Zum maritimen Saisonauftakt in der Stadt am 6. April gibt es dieses Spektakel erneut. Acht Menschen ziehen das historische Frachtschiff «Weisse Düne» dann aus dem Winterhafen den knapp fünf Kilometer langen Weg bis ins Fischerdorf Wieck, wie Schiffseignerin und Kapitänin Jane Bothe sagte. Das 270 Tonnen schwere, 110 Jahre alte Schiff werde dazu noch bis zu 53 Passagiere an Bord haben.