Gesundheit : Greifswald stundet Gewerbesteuer

von dpa

27. März 2020, 15:37 Uhr

Die Hansestadt Greifswald stundet ihren Gewerbetreibenden wegen der Corona-Krise die Gewerbesteuer. Außerdem würden die Mietzahlungen für notleidende Gewerbetreibende, die in städtischen Immobilien Mieter sind, ausgesetzt, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In der kommenden Woche soll zudem ein Internetportal für die rund 300 Innenstadthändler und deren Angebote freigeschaltet werden. Außerdem gebe es seit Kurzem die Initiativen «Greifswald is(s)t zu Hause» und «Greifswald kauft zu Hause» auf den Social-Media-Kanälen. «Dies hilft den Gastronomen, den Händlern und vor allem auch deren Angestellten sofort», betonte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis90/Die Grünen).