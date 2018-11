Kriminalität : Greifswald: Unbekannte legen Feuer an mehrgeschossigem Haus

von dpa

25. November 2018, 18:45 Uhr

Unbekannte haben am Sonntag im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II mit brennbarer Flüssigkeit ein Feuer an einem Mehrfamilienhaus gelegt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, übergossen die Täter am frühen Nachmittag die Klingeleinrichtung mit der Flüssigkeit und steckten sie in Brand. Durch die Hitze wurden die Fassade, ein dort abgestellter Transporter, eine Lampe und die Klingeleinrichtung beschädigt. Feuerwehrleute konnten den Brand an dem Haus in der Nähe eines Einkaufscenters löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, die genaue Höhe des Schadens stehe auch noch nicht fest.