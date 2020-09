Schulen : Greifswald: Wenig Interesse an Corona-Tests für Kita-Kinder

Bei den Corona-Tests für Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben der Universitätsmedizin Greifswald noch «deutlich Luft nach oben». Es würden noch Schüler und Kita-Kinder gesucht. Bisher sei so gut wie kein Kindergartenkind aus dem Raum Greifswald zur Testreihe angemeldet, teilte Chefhygieniker Nils-Olaf Hübner am Donnerstag mit. Bei den pädagogischen Fachkräften gebe es hingegen großes Interesse.

von dpa

24. September 2020, 12:49 Uhr