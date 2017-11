Literatur : Greifswalder Autorin Berit Glanz erhält Literaturpreis 2017

Die in Greifswald lebende Autorin und Übersetzerin Berit Glanz ist Trägerin des diesjährigen Literaturpreises in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Preisvergabe lobte die Jury das Romanmanuskript «Toboggan» der Autorin als «eine Prosa, die sich nicht in eine Nische zurückzieht und stattdessen die Literatur intensiv an unsere Zeit ankoppelt», wie das Literaturzentrum Vorpommern am Sonntag in Greifswald mitteilte. Sechs Finalisten hatten am Samstagabend bei einer Lesung Auszüge aus ihren Texten vorgestellt. Mit Kurzprosa waren Katharina Lang und Sven Hirsekorn vertreten, André Hatting und Steffen Dürre trugen Gedichte vor, Berit Glanz und Lukas Valtin lasen aus ihren Romanmanuskripten.