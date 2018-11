Medizin : Greifswalder Kinderkrebs-Zentrum zertifiziert

von dpa

12. November 2018, 12:18 Uhr

Das Kinderonkologische Zentrum der Greifswalder Unimedizin ist am Montag von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden. Die Urkunde mit der Auszeichnung «Kinderonkologisches Zentrum mit Empfehlung der Deutschen Krebsgesellschaft e.V.» wurde am Montag in den Räumen aufgehangen, teilte die Uniklinik mit. Das Gütesiegel setze hohe Qualitätsmaßstäbe und sei für zwei Jahre gültig. Unter anderem sei der Einsatz von kinderonkologischen Fachpflegekräften und auf Krebserkrankungen spezialisierter Kinderärzte Voraussetzung für die Auszeichnung. Von den derzeit 80 Einrichtungen in Deutschland, die Krebs bei Kindern und Jugendlichen behandeln, seien 19 im Besitz des Siegels.