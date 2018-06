Kunst : Greifswalder Künstlerin ausgezeichnet

von dpa

10. Juni 2018, 14:55 Uhr

Die Greifswalder Künstlerin Sarah Fischer hat am Sonntag einen mit 10 000 Euro dotierten Preis für Bildende Kunst erhalten. Fischer verstehe es, «dem klassischen Medium der Handzeichnung neue und frische Facetten abzugewinnen», so das Urteil der Jury der Kunstsammlung Neubrandenburg. «Ihre Arbeiten sind vielschichtig und dennoch in den Mitteln reduziert.» Schirmherr des Preises ist der Maler und Objektkünstler Günther Uecker. Die Auszeichnung wurde zum siebten Mal verliehen.