Hochschulen : Greifswalder Uni-Kanzler Flieger geht nach Hamburg

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 17:30 Uhr

Der Kanzler der Greifswalder Universität Wolfgang Flieger verlässt die Hochschule nach acht Jahren. Der 55-Jährige wurde am Donnerstag einstimmig zum Kanzler der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg gewählt. Die Greifswalder Rektorin Johanna Weber bedauerte den Weggang. Flieger habe die Universität über schwierige Jahre hinweg erfolgreich mitgestaltet, sagte sie am Donnerstag. Flieger arbeitete seit Oktober 2009 als Kanzler in Greifswald.