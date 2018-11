Kunst : Greifswalderin erhält Nachwuchs-Kunstpreis des Landes

Der Nachwuchs-Kunstpreis des Landes geht in diesem Jahr an die 29-jährige Pauline Stopp aus Greifswald. Sie hat Textilkunst an der Westsächsischen Hochschule Zwickau und anschließend Bildende Kunst am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald studiert, wie das Mecklenburgische Künstlerhaus Schloss Plüschow am Freitag mitteilte. Heute lebt und arbeitet sie in der Hansestadt. Das Künstlerhaus hat die Auswahl des Preisträgers betreut.

von dpa

30. November 2018, 12:03 Uhr

Die Auszeichnung beinhaltet den Angaben zufolge ein Meisterstipendium in Höhe von 5000 Euro und ist mit einer individuellen Betreuung durch einen Kunsthistoriker sowie einer Katalogförderung verbunden. Der Preis werde aus dem Programm zur Nachwuchskünstlerförderung des Kultusministeriums finanziert und stehe unter der Schirmherrschaft von Ministerin Birgit Hesse (SPD). Er wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal ausgelobt. Bewerben konnten sich junge Künstler, die nicht älter als 35 Jahre sind und ihren Wohnsitz oder Wirkungskreis in Mecklenburg-Vorpommern haben.