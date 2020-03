Krankheiten : Grenzübergänge nach Polen dicht: Kontrollen

Günstiges Einkaufen und Besuche in Polen sind vorerst vorbei: Die polnischen Behörden haben wegen der Corona-Pandemie seit Mitternacht die Grenzübergänge in Vorpommern gesperrt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk am Sonntag erklärte, sind bis auf die Autobahn 11 nach Stettin (Szczecin) bei Pomellen und die Straße über Garz auf Usedom nach Swinemünde (Świnoujście) alle Straßenübergängen blockiert. Reisende müssen sich in Pomellen und Garz Kontrollen und Gesundheitstests von polnischen Beamten unterziehen, was bei stärkerem Andrang zu Staus führen könnte.

von dpa

15. März 2020, 09:39 Uhr

Pendler, die zur Arbeit wollen, wie viele polnische Frauen und Männer, die im Tourismus auf deutscher Seite tätig sind, sollen Ausnahmegenehmigungen erhalten. Die Grenzschließung soll vorerst zehn Tage dauern, kann dann aber auch verlängert werden, wie es hieß. Polen will, wie andere Staaten, so einer weiteren Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 entgegenzuwirken.