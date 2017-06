Tarife : Groß- und Außenhandel: Tarifverhandlungen werden fortgesetzt

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel sollen am Mittwoch in die zweite Runde gehen. Die Gewerkschaft Verdi erwarte, dass die Arbeitgeber ein Angebot für die laut Gewerkschaft rund 15 000 Beschäftigten im Land vorlegen werden, teilte Verdi am Dienstag mit. Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 130 Euro pro Monat, sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütungen um 80 Euro pro Ausbildungsjahr.