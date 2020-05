Brände : Großbrand bei Chemiefabrik in Lauenburg: Rauch bis nach MV

Großbrand mit Folgen: 200 Feuerwehrleute bekämpfen einen Brand in einer Chemiefabrik in Lauenburg, der Rauch zieht bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Fahrt zur Brandstelle verunglückt ein Feuerwehrwagen.

von dpa

15. Mai 2020, 11:54 Uhr

Etwa 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitag einen Großbrand in einer Chemiefabrik in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) bekämpft. Über dem Werk stand am Morgen eine große Rauchsäule. Teilweise zog der Rauch bis ins benachbarte Mecklenburg-Vorpommern, wie die Behörden mitteilten. Bei der Anfahrt zu der Brandstelle kam es noch zu einem Unfall, wie ein Feuerwehr-Sprecher vor Ort sagte. Es sei ein Feuerwehrwagen involviert gewesen, weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Etwa 20 Betriebe im Umkreis der Chemiefabrik mussten evakuiert werden, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Anwohner wurden angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Auch in der Stadt Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern und in angrenzenden Dörfern wurden die Anwohner gebeten, vorsorglich Fenster und Türen zu schließen, da unklar sei, ob giftige Stoffe durch die Wolke freigesetzt würden.

Bei dem Brand in der Chemiefabrik, in der Bindemittel hergestellt werden, wurde den Angaben zufolge eine Person leicht verletzt. Am späten Vormittag hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, wie der Sprecher sagte. Mit Wärmebild-Drohnen wurde das Werk noch überflogen, um nach Glutnestern zu suchen.