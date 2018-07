Brände : Großbrand bei Groß Laasch: Neue Einsatzmittel im Test

Beim Löschen eines Waldbrands in der Nähe von Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) werden neue Einsatzmittel getestet. «Seit 6 Uhr pumpt das Technische Hilfswerk große Wassermengen in den Wald», sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen. Hierfür seien Schläuche zu einem nahegelegenen Kanal gelegt worden.

von dpa

07. Juli 2018, 11:24 Uhr

Nachdem die Löscharbeiten seit Freitag nicht vorangegangen waren, habe man über andere Möglichkeiten nachgedacht. Auch ein großer Wassersprenger soll im Verlaufe des Tages hinzugezogen werden. Viele Einsatzkräfte seien im Einsatz, um Leitungen zu verlegen und die Wasserzufuhr zu organisieren. «Das Problem ist vor allem, dass es viele unterirdische Glutnester gibt», berichtete der Sprecher weiter. Das sei am Freitag mit Hilfe einer Wärmebildkamera aus einem Hubschrauber bestätigt worden.

Das Feuer war am Mittwochabend auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich durch den trockenen Boden auch auf den Wald ausgebreitet. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg hatten die Löscharbeiten erschwert.