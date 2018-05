von dpa

18. Mai 2018, 11:25 Uhr

In Stralsund ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Dicke, schwarze Wolken stehen am Freitag über dem Gelände. Die Polizei der Hansestadt sprach auf Twitter von einem Großbrand. Die Feuerwehren aus Stralsund, Grimmen und Altefähr seien im Einsatz. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.