Verteidigung : Große Bundeswehr-Cyber-Einheit erwägt Bau von Rechenzentren

Neubrandenburg/Strausberg/Bonn (dpa) - Die Bundeswehreinheit «Cyber- und Informationsraum» (CIR), die zwei Kasernen im Osten Deutschlands übernehmen wird, hat noch keine detaillierten Planungen für die Standorte Trollenhagen bei Neubrandenburg und Strausberg. Wie ein Sprecher der Einheit am Freitag in Bonn sagte, verfügt die «Organisationseinheit» über insgesamt 14 500 Stellen, also ähnlich viele wie die Marine. Die CIR-Mitarbeiter hätten besonders viel Expertise in Informations- und Datentechnik, deren Erhebung und Sammlung sowie im Nachrichtenwesen. Derzeit werde wegen der ständig steigenden Datenmengen unter anderem erwogen, neue Rechenzentren einzurichten.

Die Mitarbeiter des «Cyber- und Informationsraumes» seien vor allem in der Region Bonn sowie bis auf ein Cyber-Bataillon in Storkow (Brandenburg) und eine Einheit in Erfurt in den alten Bundesländern konzentriert. Die Einheit sei gleichberechtigt mit «Sanitätsdienst» oder der «Streitkräftebasis», die für die materielle Basis für Übungen oder Einsätze verantwortlich ist.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass elf Kasernen doch bei der Bundeswehr bleiben sollen, darunter Trollenhagen und Strausberg. Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) und der Schweriner Innenminister Lorenz Caffier (CDU) begrüßten die Pläne. Politiker im Osten hatten die Bundesregierung mehrfach aufgefordert, Behörden und Einrichtungen des Bundes stärker im Osten Deutschlands anzusiedeln.