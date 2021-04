Bildung : Große Investitionen in Bildung angekündigt

Der Lehrerberuf in Mecklenburg-Vorpommern soll in den kommenden Jahren bis 2030 attraktiver gemacht werden.

Schwerin | Dazu schlossen die Landesregierung und Bildungsgewerkschaften am Dienstag einen „Bildungspakt für Gute Schule 2030“, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag sagte. Hintergrund ist die hohe Belastung der Lehrkräfte in MV, die bisher viele Pädagogen dazu bringt, vor Erreichen des Rentenalters aus dem Beruf auszuscheiden oder die Arbei...

