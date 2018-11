von dpa

25. November 2018, 11:30 Uhr

In der Nähe von Rövershagen bei Rostock sind am Samstagabend 500 Strohballen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte von drei örtlichen Feuerwehren seien die ganze Nacht lang mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Warum die Strohballen Feuer fingen, war zunächst unklar.