Tourismus : Großes Interesse an Urlaub in MV: «Aber kein Gästeansturm»

Die coronabedingten Unsicherheiten bei Auslandsreisen bescheren Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern viele neue Gäste. So liegt der Anteil der Neukunden aktuell bei 57 Prozent, wie eine Blitzumfrage des Tourismusverbandes ergab, an der sich laut Verband rund 500 Unternehmen des Gastgewerbes beteiligt haben. Die Quote liege damit etwa sieben Prozent höher als bisher, heißt es in der am Freitag verbreiteten Mitteilung.

von dpa

17. Juli 2020, 17:20 Uhr