Brände : Großfeuer auf Recyclinghof unter Kontrolle

Erneut ist auf einem Recyclinghof in Mecklenburg-Vorpommern ein Großbrand ausgebrochen. Auf dem Hof nahe Lützow bei Schwerin brenne Restmüll auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern, teilte die Feuerwehrleitstelle in Schwerin mit. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zuvor hatten Medien über das Feuer berichtet. Wie der Brand entstand, konnte die Feuerwehr am Montagnachmittag noch nicht sagen.

von dpa

14. August 2018, 08:12 Uhr

Bei einem Großbrand auf einem Recyclinghof nahe Lützow (Nordwestmecklenburg) hat die Feuerwehr die Situation unter Kontrolle. Das Feuer könne sich nicht mehr weiter ausdehnen, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr am Dienstag mit. Für Anwohner bestehe allerdings weiter Gefahr durch den starken Rauch. Sie sollten ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Momentan sind noch 82 Feuerwehrleute und 15 Fahrzeuge im Einsatz. Zwischenzeitlich brannte seit Montag geschredderter Restmüll auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern.